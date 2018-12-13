Bulanık'ta kar yağışı

Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür belirli aralıklarla yağan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle 15 köy yolunun kapalı olduğu ilçede, yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. İlçe genelinde yoğun kar yağısı etkisini sürdürürken, şehir içi ve dışı yollarda ise kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının önceki yıllara göre geciktiğini belirterek, “Bulanık kış memleketi. Fakat bu yıl kar yağışı geçen yıla göre biraz gecikti. Kar rahmet, bereket demektir. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun” dediler.