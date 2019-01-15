Bulanık'ta karla mücadele çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan, çarşı merkezinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekip amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Uzan, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Uzan, kar temizleme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uzan, "Bulanık'ta karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yağışın olma durumuna göre özellikle ana arterlerimizi açmaya, ara sokaklarımızı, okullarımızın bahçelerini kardan temizlemeye gayret ediyoruz. Belediye olarak ekipman ve araçlarımız tam. Şu anda 4 tane kamyonumuz, 2 tane greyderimiz, 3 tane JCB aracımız çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda ihtiyaç duyduğumuzda kiralamada yapabiliyoruz. 2 tane de loder aracımız var. Onlarla karla mücadele çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Karla mücadele konusunda tecrübe kazandıklarını ifade eden Uzan, "Tabii burası kış memleketi. Bin 480 rakımı var. Kar yağınca kalkmıyor. 2016 kışında da özellikle ciddi sıkıntı yaşamıştık. Bu yıl nispetten daha iyi durumdayız. Daha da tecrübe kazandık. Belediye personellerimizle özellikle kaldırım temizliği noktasında, okullarımızın bahçelerinin, camilerimizin bahçelerinin temizliği noktasında tecrübe kazandılar. Daha iyi bir durumda ilerliyoruz" dedi.

Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesinde her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Uzan, şunları söyledi:

"Tabii vatandaşın gideceği yere erişiminin sağlanması belediyenin en temel görevlerinden birisidir. Burada bir kardeşimizin düşüp başını yaralaması ciddi anlamda bize sıkıntı verecektir. Biz de bunun bilinciyle belediyedeki ekip arkadaşlarımız ve 40'a yakın temizlik elemanı arkadaşlarımızla öncelikle karla mücadelede çalışıyoruz. Bu bağlamda onlara yeni üniformalar aldık. Ekipmanlarını yeniledik. Araçlarımızın zincir takımını, bakım onarımlarını sağlıklı bir şekilde tamamladık. Biz mücadelemizi yapıyoruz ve daha sonrasında bir ara veriyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler, vatandaşlarımızın öncelik gösterdiği yerlere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun şu ana kadar yansıyan olumsuz bir hadise söz konusu değil. Bildiğiniz gibi 2016'da muhtarımızı kaybetmiştik karla mücadelede. Elhamdülillah bu sezonda hiçbir olumsuz olay söz konusu değil. Ben teşekkür ediyorum en alttan en üst kademeye kadar çalışan belediye işçilerimize, emektar işçilerimize. Bulanık halkına da anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman maddi manevi yanımızda yer alıyorlar. Desteklerini sunuyorlar. Biz de onlara hizmet etmekten büyük bir keyif alıyoruz. Sonuçta amaç halka hizmet. Bizim de derdimiz hakikatten belediyecilik hizmeti sunmak. Şükürler olsun bu kar yağışından mütevellit tarafımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil."