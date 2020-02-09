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Bulanık'ta karla mücadele çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından yol ve kaldırımları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından yol ve kaldırımları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede, belediye ekipleri çalışmalarına hız verdi. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir çalışma yürüten Bulanık Belediyesi ekipleri, hafta sonu gelen yağışla birlikte yeniden çalışmalarına ağırlık verdi. Araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden olan kar kütlelerinin temizlenmesi için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.


Toplanan kar yığınlarının kamyonlarla ilçe dışına taşındığını dile getiren Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, amaçlarının vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı ile birlikte tüm ekiplerimizi seferber ettik. Yaklaşık bir aydır karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun kar yağışının ardından başlatmış olduğumuz çalışmalarla sürekli yolları açıyoruz. Ancak hafta sonu aralıksız yağan kar yağışı ile birlikte tüm bölgelerde yeni bir çalışma başlattık. Öncelikle ana güzergahların temizlenmesi için ekiplerimizi yönlendirdik. Şu anda mahalleler dahil olmak üzere tüm yollarımızı açtık. Şimdi çarşı merkezinde biriken tonlarca karı kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz" şeklinde konuştu.

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