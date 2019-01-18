Bulanık'ta karne dağıtımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki 23 bin 400 öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Türk Telekom İlk ve Ortaokulu ile Vali Selahattin Yatılı Bölge Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, öğrencilere ikinci dönemde daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundular.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Uzan, gelecek planlaması konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunarak, 15 günlük süreyi iyi değerlendirmelerini istedi. Öğrencilere tatil kitabı ve bot dağıtan Kaymakam Uzan, "Başarısının elde edilmesi için çok çalışmanız gerekir. Sevgili çocuklar; kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun. Bizler sizlere koşulsuz güveniyor ve inanıyoruz. Bu yüzden sizleri ileride devletimizin üst kademelerinde görmek istiyoruz. Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızdan, okumanızdan yarar var. İnşallah hepiniz bu tatili güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. İkinci dönem için okula daha enerjili dönün” dedi.

Uzan, anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine yakın ilgi göstererek, kendisi için yapılan resmi teslim aldı.

Karne dağıtımından sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Uzan, 15 günlük tatili iyi değerlendirmelerini ve dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme başlamalarını istedi.