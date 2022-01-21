Bulanık'ta karne heyecanı

Muş'un Bulanık ilçesinde karne alan 22 bin öğrenci ve bin 450 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Bulanık ilçe genelinde 22 bin öğrenci ve bin 450 öğretmen için yarıyıl tatili, karnelerin dağıtılmasının ardından başladı. Yarıyıl tatili nedeniyle Kırkgöze Köyü İlkokulu ve Turnalar Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri Tekin Erdoğan, Metin Aral ve Ali Çiçekli katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Mehmet İlidi, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Başarının elde edilmesi için çok çalışmanız gerekiyor. Sevgili çocuklar; kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun. Bizler sizlere koşulsuz güveniyor ve inanıyoruz. Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızda, okumanızda yarar var" dedi.

Karne dağıtımı töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise velilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir gayretle çalışıp çaba sarf etti ve dinlenmeyi hak ettiler. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçmesi ve eğitimin kalitesinin yükselmesi vesilesiyle yöneticilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.