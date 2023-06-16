Bulanık'ta karne heyecanı

Muş'un Bulanık ilçesinde eğitim öğretim gören 22 bin 500 öğrenci, yaz tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Arakonak köyü ve Merkez Gazi İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilere karnelerini verdi. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Ocak, öğrencilerin karne heyecanını paylaştıklarını belirterek, “Ülke genelinde yaklaşık 19 milyon çocuğumuz ile birlikte ilçemizde de bugün yaklaşık 22 bin 500 öğrencimiz, bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayıp karne heyecanı yaşıyorlar. Yaz tatilinden dinlendikten sonra, 8. sınıf öğrencilerimiz yeni liselerine ve diğer öğrencilerimiz tekrar yeni bir heyecanla okullarına gelecekler. Çocuklarımızın karneleri ne olursa olsun, onlar bizlerin gözünde kıymetli, ailelerinin gözünde kıymetli, onlar ailelerin göz aydınlıkları, ailelerin kabul olmuş dualarıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında bir fikir beyan etmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın önünde daha uzun bir yol var, bu uzun yolu başarıyla çıkacaklarına inanıyorum. İnşallah çocuklarımızın gelecek eğitim öğretim yılında da aynı şevk ve aynı heyecanla bu sınıflarda tekrar buluşmasını diliyoruz” dedi.

Öğrencilerden tatilde bol bol kitap okumalarını ve dinlemelerini isteyen Ocak, “Her çocuğumuzun başarılı olduğu bir alan mutlaka vardır. Öğrencilerimizin karnelerindeki notlar ne olursa olsun onlara sımsıkı sarılalım. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumasını istiyorum. Her konuda büyük emekleri olan öğretmenlerimize, çocuklarımıza yön veren velilerimize ve öğrencilerimize tatilin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karne törenine Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel katıldı.