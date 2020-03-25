Bulanık'ta köpüklü suyla temizlik çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, korona virüsü tehdidine karşı çarşı merkezi ve sokaklar köpüklü suyla yıkadı.

Bulanık Belediyesi, dünyada ölümlere neden olan korona virüsü tehdidine karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve sokakları köpüklü suyla yıkayarak temizledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Sağlık Bakanlığının temizlik kurallarına ilişkin açıklamalarıyla ilçede temizliği en üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. İlidi, “Bu zorlu süreçte belediye olarak gerekli temizlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardık. Çevre temizliği çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Belediye ekiplerinin gece gündüz demeden caddelerde, parklarda, çöp kutularında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanında köpüklü ve tazyikli su ile yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor.