Bulanık'ta korona virüs denetimleri

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kontrollü sosyal hayat için katıldığı denetimlerde gerekli uyarılarda bulundu. Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetleyen Kaymakam İlidi, kurallara uyulması amacıyla esnaf ve vatandaşlara sıkı uyarılarda bulunarak maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan herkese gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti. Vatandaşlara daha önce genelge doğrultusunda her bir işyeri için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatıldı. Kaymakam İlidi ve beraberindekiler, bu kapsamda ticari taksiler, şehir içi ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçeleri, çay bahçesi, berberler, kuaför, güzellik merkezleri gibi alanlarda ilgili kurum personelleri de denetimlerini yaptı. Özellikle fiziki mesafeye dikkat edilmesi için ikazda bulunan Kaymakam İlidi, başta şehir içi ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağını kaydetti.