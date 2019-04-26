Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağan genel kurul seçimi yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağan genel kurul seçimi yapıldı

Her yıl Nisan ayı sonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel kurul seçimi, Bulanık Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda konuşan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, 2019 yıllının yatırım yılı olacağını söyledi. 2019 yılını hızlı bir yıl olarak değerlendirmek istediklerini ifade eden Kaymakam Uzan, “Birçok köyümüze kilitli parke yapacağız. Köylerdeki içme suyu sıkıntısını çözeceğiz. Biz şuna inanıyoruz, ‘gidemediğin köy senin değildir' sözünden hareket ederek yolların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Onun için bütün köy yollarını birinci kat veya ikinci kat asfaltlarını yapacağız. İçme suyu sıkıntısı olan köylerimizde su sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Kanalizasyon düşündüğümüz köyler var, onları yapacağız. Biz insanlara hizmet odaklı bakıyoruz. Karşılıklı değil. Amacım burada hizmet yapmaktır. Ben hizmet için geldim. En azında buradan giderken birileri ‘Allah razı olsun' desin. Amacım budur” dedi.

Kayyum döneminde Bulanık Belediyesi'nde görev yaptığı süre içinde kimsenin hakkını tenezzül etmediğini ifade eden kaymakam Uzan, “Belediyeyi yaklaşık 26 milyon borçla devir aldık. Ben göreve geldiğimde halk arasında bir anket yaptık ilçede ne hizmet istiyorsanız. Halkın hepsi altı yapı dedi. Altyapı ve üstyapı işine girdik. İlçede parklar yaptık. Belediyenin hiçbir aracını kimseye satmadım. Hibe etmedim. Belediyenin bütün borçlarını yapılandırdım. Altyapıyı 51 milyona ihale ettirdik, yüzde 50 hibe aldık alt yapıdan. Kimse kara propaganda yapmasın. Açık ve dürüst olsunlar. Devletimize leke atmasınlar. Hani araç dediler; 'araçların hepsini Malazgirt Belediyesine vermişler' dediler. Ben araçların hepsini belediyeme hibe aldım ve tahsis ettim. Hizmetler ortada. Bulanık Belediyesinin piyasaya olan borcunu ödedim. Bu kara propagandayı yapanlar art niyetlidirler. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin. Bunlar devletimizi yıpratmaktan nemalanan insanlardır. Biz ne yemişiz ne de kimseye peşkeş çekmişiz. Yaptığımız ihalelerin hepsi büyük kırımlarla yaptığımız ihalelerdir. Allah'a havale ediyorum. Bizim yaptığımız işler ortadadır. Bulanık eskiden bir ilçe değil köhne bir yerdi. Şimdi şehire benzedi. Caddelerimiz pırıl pırıldır. Başım dik; vicdanen rahatım. Kimse kara propaganda yapmasın" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe Müdürü Akın Gökçek ve Birlik Müdürü Abdullah Bingöl, seçim sandıklarını ayarlayarak birlik encümenliğine aday 3 il encümeni ve 4 köy muhtarının seçimini başlattı. 61 oyun kullanıldığı seçimde Meşeiçi Köyü Muhtarı Selahattin Aydın, Mollakent Köyü Muhtarı Veysi Yünaçtı, Ak Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ve HDP il encümeni Filiz Aydın birlik encümeni seçildiler.