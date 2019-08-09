İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık'ta kurbanlık satışlarında durgunluk

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında geçen yıllara nazaran kurbanlık satışlarında durgunluk yaşanıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında geçen yıllara nazaran kurbanlık satışlarında durgunluk yaşanıyor.


Kurban Bayramı'na iki gün kala Bulanık'taki hayvan pazarında durgunluk yaşanırken, üreticiler ise umutlarını son güne bıraktı. Kurbanlık satışlarında durgunluk olduğunu belirten Ramazan Bulanıklı adlı besici, “Bu sene arpa ve saman yok. Para kimsede yok. Kurbanlık satışı yapamıyorum" diye konuştu.


Mehmet Kerimoğlu isimli besici ise, umutlarını Kurban Bayramı'na bağladıklarını belirterek, “Ancak sıkıntı yaşıyoruz. Kimse kurbanlık almıyor. İki yıldır bakıyoruz” dedi.


Küçükbaş kurbanlıklar 800 ile bin 500, büyükbaş ise 5 ile 15 bin TL arasında satışa sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.