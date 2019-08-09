Bulanık'ta kurbanlık satışlarında durgunluk

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında geçen yıllara nazaran kurbanlık satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na iki gün kala Bulanık'taki hayvan pazarında durgunluk yaşanırken, üreticiler ise umutlarını son güne bıraktı. Kurbanlık satışlarında durgunluk olduğunu belirten Ramazan Bulanıklı adlı besici, “Bu sene arpa ve saman yok. Para kimsede yok. Kurbanlık satışı yapamıyorum" diye konuştu.

Mehmet Kerimoğlu isimli besici ise, umutlarını Kurban Bayramı'na bağladıklarını belirterek, “Ancak sıkıntı yaşıyoruz. Kimse kurbanlık almıyor. İki yıldır bakıyoruz” dedi.

Küçükbaş kurbanlıklar 800 ile bin 500, büyükbaş ise 5 ile 15 bin TL arasında satışa sunuluyor.