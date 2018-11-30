Bulanık'ta kütüphane açılışı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde yeni kurulan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Bulanık Kız İmam Hatip Lisesindeki açılış törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Aygür, hayırsever Emine Kavakçı ve okul idaresi ile öğretmenler katıldı. Okulda kütüphane eksikliği nedeniyle hayırsever Emine Kavakçı ve Selçuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kitap yardımı yapıldı. Kurulan kütüphaneyle ilgili bilgi veren Bulanık Kız İmam Hatip Lisesi Müdiresi Sema Dağlı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve hayırsever Emine Kavakçı tarafından kütüphaneye kitap yardımı yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen ise, bu tür faaliyetlerin mutluluk verici olduğunu belirtti. Böyle çalışmaların örnek teşkil ettiğini ifade eden Ergen, “Okulumuzun eksiği olan kütüphanemiz duyarlı üniversite ve hayırsever Emine Kavakçı'nın katkılarıyla tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu” dedi.

Hayırsever Emine Kavakçı ise, “Bizler de bu güzel ve ihtiyaç duyulan eserin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin nezih bir ortamda ders ve zaman geçirmelerini sağlayabilmektir. Görüldüğü üzere göze çok hoş gelen bir kütüphane ortaya çıkmış. Öğrencilerimiz buradan faydalanarak gelecekte ülkelerine ve ailelerine faydalı birer birey olacaklardır inşallah” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.