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Bulanık'ta ‘Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Müftülüğü tarafından ‘Mevlidi Nebi Haftası’ kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Müftülüğü tarafından ‘Mevlidi Nebi Haftası' kapsamında kadınlara yönelik bir program düzenlendi.


Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle Bulanık Müftülüğü Kur'an kursu hafızları tarafından Bulanık Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda düzlenen programa İlçe Müftüsü Murat Karanci'nin eşi İnayet Karanci, Muş Müftülüğü İl Vaizesi Tülay Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz, kurum amirlerinin eşleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Muş Müftülüğü İl Vaizesi Tülay Tan bir konuşma yaptı.


Konuşmanın ardından ilahiler ve şiirlerin okunmasıyla program son buldu.

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