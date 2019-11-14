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Bulanık'ta ‘Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle bir program düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle bir program düzenlendi.


Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda ‘Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında bir program düzenlendi. Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programa İlçe Müftüsü Murat Karanci, Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Şube Müdürü Mustafa Ergen, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Tahir Kaya bir konuşma yaptı.


Konuşmanın ardından şiir ve ilahilerin okunmasıyla program son buldu.

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