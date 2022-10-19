Bulanık'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Bulanık Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Bulanık Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Yaşar'ın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılması ve Kaymakam Oğuzhan Ocak'ın ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Programa Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.