Bulanık'ta ‘Mütevelli Heyeti' seçimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında 2019 yılı boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2019 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında Okçular Köyü Muhtarı Kutbettin Sarıdağ, Demirkapı Köyü Muhtarı Ali Haydar Ekmekçi aday oldu. 55 muhtarın oy kullanmasıyla Okçular Köyü Muhtarı Kutbettin Sarıdağ, 2019 yılı Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine seçildi.