Bulanık'ta öğrencilerden resim sergisi ve Ramazan gösterisi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Vali Selalhattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler tarafından resim sergisi ve iftar programı düzenlendi.

Vali Selalhattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun bahçesinde açılan resim sergisini gezen Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, akşam da iftar yemeğine katıldı. Okul yönetimi, öğrencileri ve velileri ile iftar yemeğine katılan Kaymakam Uzan, okulun düzenlediği ‘Koş geldin on bir ayın sultanı Ramazan' adlı programı izledi. Program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ardından değişik dillerde okunan Mevlid-i Şerif ve ilahiler izleyenler tarafından büyük bir beğeni aldı.

Program sonrası konuşan Kaymakam Uzan, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından korunma olan Ramazan-ı Şerifin ilçemize, ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı, öğrenci velilerini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

Okul müdürü Muhammed Uğurlu, "Okulumuzun güzel yavruları ve değerli öğretmenlerimizle birlikte bu geceyi hazırladık. Emek verilerek hazırlanan bu geceye katılımınızdan dolayı ve bizleri memnun ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gece öğrencilerin gösterileriyle sona erdi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, geceyi hazırlayan okul idarecileri ve öğrencilere teşekkür etti. Resim sergisine İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Müftüsü Murat Karanci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve Mustafa Ergen, okul müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.