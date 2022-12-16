Bulanık'ta öğrencilere yerli malının önemi anlatıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası coşkuyla kutladı.

Hafta çerçevesinde öğrenciler yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için Gazi Ortaokulunda etkinlik düzenlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gazi Ortaokulu Müdürü Muhammed Uğurlu, hafta nedeniyle okuldaki tüm sınıfların kendi bünyesinde etkinlik düzenlediğini belirterek, “Yerli malının önemini öğrencilere uygulamalı olarak anlatılması için her sınıf kendi bünyesinde etkinlik düzenlemiş. Öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yerli malı standı açarak, diğer sınıflardaki arkadaşlarına haftanın önemini anlatıyorlar ve ikramlarda bulunuyorlar. Özellikle kendi evlerinde yapmış oldukları doğal yiyeceklerle bu tür etkinliklerin eğitim başarı seviyesinin yükseltilmesine de katkısı büyüktür" dedi.

Gazi Ortaokulu Müdürü Muhammed Uğurlu, yapılan ikramlardan dolayı öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.