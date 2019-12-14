Bulanık'ta "Öğretmenim Misafirim" projesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel öncülüğünde devamsız öğrencileri okula kazandırmak amacıyla "Öğretmenim Misafirim" projesi başlatıldı.

İlçe genelinde bütün okullarda kurulan komisyonlarda yer alan bin öğretmen, ev ziyaretleri gerçekleştirerek devamsız öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması için çalıştılar. Komisyonlar, okula devamsızlık eden öğrencilerin ailevi, çevresel, kültürel, toplumsal, bireysel gibi birçok etmenden kaynaklanabilen ve öğrencinin eğitim hayatını olumsuz yönde etkileyen sorunlarını yerinde tespit edip çözüm bulunması için çalışmalar yürüttüler. Proje kapsamında Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'de okula devam etmeyen Civan Taş ve Sevgi Köroğlu isimli öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek, ailelerden öğrencilerin tekrar okula devam etmesini istedi. Tunçel, okula devam etmeyen öğrencilerden tekrar okula devam etme sözü aldı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunçel, "Öğretmenim misafirim projesi kapsamında, öğretmenlerimiz, velilerimizin ziyaretini gerçekleştiriyor. 13 Ekim 2019 saat 14:00 itibariyle bini aşkın öğretmenimizle, öncelikli olarak devamsızlık yapan öğrencilerimizi okula kazandırmak için velilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizi okul kazandırmak için velilerimizi ziyaret edip hal hatırlarını sormaya, çaylarını içmeyi planlayıp bu amaçla bir proje yaptık. Bu doğrultuda öğretmenlerimizle birlikte velilerimizi ziyaret ettik. Bu kapsamda amacımız inşallah ortaöğretimde ve ilköğretimde bulunan yaklaşık bin 200'e yakın öğrencimizin devamsızlık edenlerin en az yarısını tekrardan eğitim ve öğretime kazandırmaktır. Amacımız budur" diye konuştu.