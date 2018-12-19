Bulanık'ta okul servis araçları denetlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkezi okullara öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerince yapılan denetlemelerde, araçların ruhsat, ferdi kaza sigortası, araç takip sistemi, lastikler, ilk yardım çantası, emniyet kemerleri, okul taşıtı ve dur levhaları ile kapıları incelenerek standartlara uygunlukları denetlendi. Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, her gün rutin bir şekilde araçların denetimlerini yaptıklarını belirterek, “Denetleme amacımız, taşıma ihalesini alan firmaların araçlarının taşıma kriterlerine yoğunluğu ve öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşıma merkezi okullara taşınması, mevzuat hükümleri çerçevesinde araçların belirlenen standartlarda donatılması, eksikliklerin yerinde tespit edilerek ivedilikle temin edilmesidir” dedi.