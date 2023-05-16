Bulanık'ta okuma etkinliği düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde okuma etkinliği düzenlendi.

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 15-21 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası münasebetiyle şehir meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi. “Bulanık Gençliği Okuyor” etkinliğine katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak da öğrencilerle birlikte kitap okudu. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Oğuzhan Ocak, “Gençlerimizle bu etkinliğe katılmaktan çok büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin; ülkemizin ve geleceğimizin inşasında ne kadar önemli bir rol üstleneceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, gençlerimizi her alanda çok iyi yetiştirmek zorundayız. Hayat tecrübelerini arttıracak ve onları bu anlamda hazır hissettirecek her türlü organizasyonu biz devlet olarak yapmak zorundayız. Gençlik Haftası çerçevesinde ilçemizde birçok etkinlik düzenleniyor. İçlerinde önemlilik arz edenlerden bir tanesi de kitap okuma etkinliğiydi. Bu saatte, bu kadar gencimiz bir araya gelmiş kitap okuyor ve zannediyorum ki toplumda bir farkındalık oluşturuyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.