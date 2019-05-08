Bulanık'ta 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi

MUŞ (İHA) – İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için “Yaya öncelikli trafik” yılı ilan edilmesinin ardından Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uyarı afişleri ile trafik ışıklarının olduğu yaya geçidinde duyarlı sürücülere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile 2019 yılı “Yaya öncelikli trafik” yılı ilan edilmesinin ardından yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmaya yönelik denetimler ve uygulamalar devam ediyor. Bulanık DSİ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de proje kapsamında okul önünde ellerinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uyarı afişleri ile trafik ışıklarının olduğu yaya geçidinde yolun karşısına geçerek duyarlı sürücülere teşekkür etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler polis ekipleri eşliğinde toplu halde yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Birçok sürücü öğrencilere yol verirken, bazı sürücüler ise öğrencilere yol vermedi. Öğrenciler trafik kurallarına uymayan sürücüleri de uyardılar.