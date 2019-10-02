Bulanık'ta, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan farkındalık eylemi Muş'un Bulanık ilçesinde de uygulandı.

Bulanık'ta yıl boyu devam edecek olan bu denetimlere ilişkin oluşturulan farkındalık; şehir merkezindeki trafiğin yoğun olduğu Bahçelievler Mahallesi anayolu üzerindeki yaya geçidinde uygulandı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde sürücüleri bilgilendirdi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmaya yönelik denetim ve uygulamalarının devam ettiğini belirterek, “Yayalar yola çıktığında durmak zorundasınız. Öncelik yayanın hayatı bizim için önemli olandır. Yaya kurallarına uymayan şoförlere cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

Garnizon Komutanı Mesut Irmak ise, şoförlere yaya haklarını hatırlatarak öncelik vermeleri konusunda uyarak broşür dağıttı.