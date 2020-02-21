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Bulanık'ta ‘otobüs ve minibüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı' yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında ‘otobüs ve minibüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı’ yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında ‘otobüs ve minibüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı' yapıldı.


Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İçişleri Bakanlığı onayıyla “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi”nin uygulamaya konularak trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yapılan kural ihlalleri ve bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik güvenlik sistemi yaklaşımı benimsendiğini belirterek, “Kaza nedenli ölüm oranlarının ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi hedeflenerek toplumsal ve kamusal güvenliği tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması için önlemler alınmasına karar verildi. İlçe genelinde diğer trafik kazalarının da üzerinde durularak toplantının içeriğine uygun trafik kazalarını en aza indirmek için önleyici kararalar alındı” dedi.


Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Binbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil toplum örgütleri ve otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.

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