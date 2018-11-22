Bulanık'ta polis ekiplerinin “Güvenli okul” projesi çalışması

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından Bulanık Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda okul öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi. Birçok konu hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı seminere; Bulanık merkezdeki, okul idarecileri ve rehber öğretmenleri katılım sağladı. Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerinin hazır bulunduğu seminerde; uyuşturucu bağımlılığından çocukların korunması, çocuk istismarı, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve bunlardan çocukların korunması hakkında birçok başlık altında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirmeler sonrasında seminer, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmalarla anlatılmasıyla devam etti.

“Güvenli okul” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla ilgili polis ekiplerince yapılan açıklamada, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceği belirtildi.