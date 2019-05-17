Bulanık'ta resim sergisi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Saidi Nursi Anadolu Lisesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs temalı resim sergisi açıldı.

Bulanık Hükümet Konağı önündeki 19 Mayıs temalı resim sergisinin açılışını Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ahmet Galip Halidi, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Okul Müdürü Ayhan Al birlikte yaptılar. Saidi Nursi Anadolu Lise öğrencilerin resimlerinden seçilen eserlerin gün boyunca ziyarete açık olacağını belirten Okul Müdürü Ayhan Al, “Öğrencilerimizin yaptığı resimlerden oluşan sergide kara kalem, pastel, sulu boya ve çeşitli malzemelerden yapılmış çalışmalar bulunuyor” dedi.