Bulanık'ta resim sergisi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Saidi Nursi Anadolu Lisesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı.

Saidi Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından eğitim sezonu boyunca yapılan resimler için sergi düzenlendi. Bulanık Kent Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile şube müdürleri Tekin Erdoğan ve Metin Aral, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkanları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Sergide öğrencilerin; yağlı boya, karakalem, guaj boya, pastel boya ve baskı çeşitlerinden yaptıkları eserler ve öğrencilerin kendi çektiği fotoğraflar yer aldı.

Okulun resim sergisine katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Ayhan Al, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözüyle sanatın milletler için ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Her sanat sanatkarını anlatır. Buradaki sanat eserleri de öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini anlatmaktadır. Bir düşürün dediği gibi güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından zevk alır diyerek sanattaki düşüncelerin güzelliğini anlatmaktadır” dedi.