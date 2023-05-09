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Bulanık'ta “Şahidimiz Anadolu” oyunu sahnelendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde “Şahidimiz Anadolu” tiyatro oyunu sahnelendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde “Şahidimiz Anadolu” tiyatro oyunu sahnelendi.


Bulanık Belediyesi katkılarıyla sahnelenen oyunu öğrenciler büyük bir heyecanla izledi. Murat Kocacık tarafından hazırlanan ve yönetilen oyun, 1071'den günümüze kadar geçen sürede merhamet, adalet ve dayanışma gibi erdemler penceresinden bakarak Mevlana, Yunus Emre, Şems-i Tebrizi, Fatih Sultan Mehmet ve daha nice değerlere vurgu yapılarak, birlik ve beraberlik bilincini öne çıkarıyor.


Öğrenciler, izledikleri oyundan dolayı mutluluklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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