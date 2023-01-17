Bulanık'ta "Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz" konseri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koronun verdiği konser büyük ilgi gördü.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde açılan kurslara katılanların katılımıyla oluşturulan koro ilk konserini verdi. Bulanık ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde 23 müzik öğretmeninden oluşan koro, 4 aylık çalışmanın ardından 16 eser ile izleyicinin karşısına çıktı. Koro üyeleri ve saz heyeti, performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konserde dinleyiciler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti.

Konserin ardından bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, keyifli bir gece yaşadıklarını belirterek, “Bu konserde görev alan bütün hocalarıma teşekkür ederim. Bende de Türk sanat müziği hevesi var. Biraz olsun eşlik ettim. İyi eğlendik. Dinleyiciler adına devamını istiyorum. Kaymakamlık olarak sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Ben şasen çok keyif aldım. Emeğinize sağlık” dedi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle projenin yürütüldüğünü belirterek, “Projemiz ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz.' Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü bir proje. Bizlerde bir koro oluşturduk. Bu koromuza müzik öğretmenlerimiz de destek verdi” ifadelerini kullandı.

Spor salonunda gerçekleşen konsere Kaymakam Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.