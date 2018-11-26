Bulanık'ta semt pazarı açıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından yaptırılan semt pazarının açılışı yapıldı.

Göreve geldiği günden beri yeniliklere imza atan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, semt pazarının açılışını yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılanan Uzan, “Bulanık Belediyesi olarak bir hizmetimizi daha açmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hakikaten Bulanık'ta sebze, meyve ve manav kültürüne baktığımızda ciddi anlamda vatandaşlarımızın mağdur olduğunu, fiyatların yüksek olmasından dolayı sürekli bize bir serzenişleri vardı. Bizde bu serzenişlere kulak verdik. Belediye olarak şükürler olsun semt pazarını bugün açmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bugün esnafımız buraya gelip tezgâhını açıyor” dedi.

Muş'ta pazarı kültürü olmadığını da ifade eden Uzan, “Her hafta pazartesi günü burada pazarımız kurulacak. Eğer vatandaşımız kabul ederse, haftanın iki günü de yapabiliriz. Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde çok ucuz olduğunu söylediler. Burada alışverişini yaparken domatesini, soğanını çok uygun bir fiyata alabilecek. Bunu da inşallah biz belediye olarak katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli Bulanıklı hemşehrilerimizi her pazartesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Abdulmenaf Özyılmaz ise, Başkan Vekili Uzan'a teşekkür ederek, “Gayet memnunuz. Çok daha güzel olacak. Artık buraya gelip bütün malzemelerimizi alıp evimize gideceğiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.