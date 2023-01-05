Bulanık'ta sokak hayvanları için sıcak yuva

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından yapılan barınakla sokak hayvanları sıcak bir yuvaya kavuşacak.

TÜMBULSEVDER Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş Valiliği ve Bulanık Belediyesi ile yaptıkları işbirliği sonucunda Bulanık'ta yapılmasına karar verilen ve dernek tarafından inşaat çalışmalarına başlatılan sokak hayvanları barınağı inşaatında sona gelindiğini söyledi. Bulanık ilçesinin merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı bulunacaklarını ifade eden Başkan Turan, "Dernek olarak sosyal sorumluluk ortaya koymaya devam ediyoruz. Bulanık ilçemizde sokak hayvanlarının başıboş dolaştığını gördük. Kış şartları nedeniyle acıkan hayvanların daha çok hırçınlaştığını gördük. Okula giden çocukları rahatsız etkilerini gördük. Bulanıklı vatandaşlarımızı rahatsız ettiklerini gördük ve duyduk. Bu vesile ile biz dernek olarak bir ilke daha imza attık. Bulanık'ta sokak hayvanlarını koruma, kollama ve rehabilitasyon merkezi kuralım dedik. Bizde burada bu barınağın inşaatına başladık. Barınağımızın yaklaşık bin metrekaresi kapalı alan olacak, 2 bin metrekaresi de açık alan olacak. Kapalı alanlarımızda odalarımız olacak. Odalarımızda hayvanlarımız soğuk hava şartlarında korunacak. Yer tahsisi konusunda bizlere destek olan başta Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Muş ilimiz çok şanslı, Muşumuzun çok değerli ve çalışkan bir valisi var. Yer tahsisi konusunda bizlere yer tahsisi eden Valimiz İlker Gündüzöz'e, Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Oğuzhan Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Dostlarımız ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bu kış sokak hayvanlarımız rahat bir kış geçirecek” dedi.