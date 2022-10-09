Bulanık'ta sokak hayvanları unutulmadı

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) Başkanı Selahattin Turan ve dernek üyeleri tarafından sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı.

Açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Selahattin Turan, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Turan, “Dernek olarak sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Bulanık ilçemizde sokak hayvanları için kolları sıvadık ve dernek olarak belediyemizin tahsis edeceği yere barınma ve rehabilitasyon merkezi kuracağız. Böylelikle hayvanlarımızı hem korumuş olacağız hem de zorla kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların çevreye zarar vermesinin önüne geçmiş olacağız. Projemize destek olan dostlarımıza ve projemize onay veren Kaymakamımız Oğuzhan Ocak'a çok teşekkür ediyorum” dedi.