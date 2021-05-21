Bulanık'ta sokak köpekleri 4 oğlağı telef etti

Muş'un Bulanık ilçesinde küçükbaş hayvanlara saldıran sokak köpekleri 4 oğlağı telef etti.

Sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde otlanan Hasan Beyazdağlı adlı vatandaşa ait küçükbaş hayvanlara köpekler saldırdı. Saldırıda 4 oğlak telef olurken, vatandaşların müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştı.

Hayvan sahibi Hasan Beyazdağlı, yaşadıkların olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, “Hayvanlarımız evlerimizin arka tarafında torunum tarafından otlatılıyordu. İlçe merkezinde dolaşan başıboş köpekler birden hayvanlarımıza saldırıyor. Torunumun çığlıkları üzerine koştuğumuzda birçok köpeğin oğlakları boğazlayıp öldürdüğünü gördük. Bizim bağırmalarımızla köpekler kaçtı. 4 oğlağımız telef oldu. Torunum canını zor kurtardı. Allah korusun bugün bu hayvanlar yerine torunumu da öldürebilir veya yaralayabilirlerdi. Onlarca başıboş köpek şehrin her mahallesinde dolaşıyor. Hiçbir yetkili buna bir çare bulmuyor. Bizler artık korkudan evimizden çıkamıyoruz. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz” dedi.