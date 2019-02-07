Bulanık'ta 'Şubat Ayı Güvenlik' toplantısı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında ‘Şubat Ayı Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, “Zorlu bir seçim sürecine giriyoruz. Herkes görevinin bilincinde. Bu seçimlerde yasal olmayan hiçbir şeye taviz vermeyeceğiz. Halkımız demokratik bir şekilde gidip oyunu kullansın. Sosyal medyadaki paylaşımlarda dikkate alıyoruz. Terörle ilgili paylaşımlarda kesinlikle yasal işlem başlatıyoruz. Terörle mücadeleye devam edip seçim sürecinde risk oluşturulan bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde gerek emniyetimizin gerek jandarmamızın arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Her tarafta şehrimizin güvenliği için vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için sürekli ilçe merkezimizde ve köylerimizde aktif haldeyiz. İnşallah bu huzur ve güven ortamını devam ettirmek adına elbirliğiyle, gönül birliğiyle mücadelemize devam edeceğiz. İlçemizin huzuru için Askerlik Şubesi yolunu tek taraflı açtık. Bizimle işbirliği içinde olmanızı istiyorum. İlçemiz için huzur ve güvenliği sağlamak bizim elimizde, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede sizden azami destek bekliyorum" dedi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin terör konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Bulanık Komando Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.