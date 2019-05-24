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Bulanık'ta ‘Telli Turna Festivali' yapılacak

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Lisesinde okuyan ve sosyal medyada bir araya gelen grup tarafından ‘Telli Turna Festivali’ düzenleneceği belirtildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Lisesinde okuyan ve sosyal medyada bir araya gelen grup tarafından ‘Telli Turna Festivali' düzenleneceği belirtildi.


26 Haziran'da yapılacak olan programla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bulanık Lisesi Arkadaşları Grup Yöneticisi Dilek Seyitoğlu, “Daha önce de duyurusunu yaptığımız, Bulanık Telli Turna Festivali programı netleşti. Tek amacınızın dostluk, kardeşlik ve Bulanık özneliğini korumak olan bu aktivitemiz beş günlük programı kapsıyor. Tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle kadınların katılımı bizim için çok kıymetli. Biz bir ilki başlatabiliriz, ancak kadın dayanışması ve desteğiyle süreklilik olacağına inanıyoruz. Yardımlarınızı ve katılımınızı özellikle rica ediyoruz” dedi.

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