Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Açılışı yapılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Görsel şölen şeklinde geçen fuarda, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Eyyup Özkök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve davetliler, öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, bilim fuarlarındaki eserlerin tamamının danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladığını belirterek, “Yapmış oldukları bu güzel ve başarılı çalışmalardan ötürü ve fuarın hazırlık ve ortaya çıkış sürecinde emeği geçen okul müdürümüze, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.