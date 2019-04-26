Bulanık'ta Tübitak bilim fuarı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) fuarının açılışına katılan Halk Eğitim Müdürü Resul Bulut, bilim fuarlarının çok önemli olduğunu söyledi. Fuarda ortaokul öğrencilerinin müfredatlarına uygun olarak kendi alanlarıyla ilgili belirledikleri konular hakkında araştırma yaparak hazırladıkları projeleri sergilediklerini ifade eden Bulut, "Fuara katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu etkinlik, öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak, bilgilerini ispat etmek anlamında yapılan bir çalışmadır. Öğrencilerimiz düşüncelerini ve fikirlerini burada sergilemektedir. Burada yaptıkları güzel çalışmalarla öğrencilerimiz hem güven kazanacak hem de diğer öğrencilere örnek olacaktır" dedi.

Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezerek projeleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı.