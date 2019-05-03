Bulanık'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Kırıkgöze ortaokullarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açıldı.

Elmakaya Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Milli Eğitim Şube Müdürü Derya Şirin, Elmakaya Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, Bulanık Bilican Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nuri Eser, okul müdürleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Elmakaya İlk ve Ortaokulunda ciddi değişim ve gelişimin olduğunu söyledi. Öğrencilerin özgüven kazanması ve velilerin de okulla sahip çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Edip, bilim ve sanatın kendine değer verilen yeri aydınlatan iki kandil olduğunu söyleyerek, “Bunun bilincinde olan Elmakaya Ortaokulu, düzenlediği Bilim ve Sanat Şenliği'yle gerek çevresine gerekse öğrencilerine gelecek yolunda emin adımlarla yürüyeceğini ilan ediyor. Çalışmalarının değerinin bilindiğini gören öğrenciler yarına özgüvenle bakıyor. İki kandilin birleştiği bu özel günün tertip edilmesinde emeği geçen başta Elmakaya Ortaokulu idaresi ve öğrencilerine yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Daha sonra Kırıkgöze Ortaokuluna geçerek TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını yapan Edip, bilimsel çalışmaların öğrencilerde ciddi bir şekilde değişime neden olduğunu vurgulayarak, “Bu projeler sayesinde öğrencilerimizin ufuklarının açıldığını söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz artık dışarıya açılan bir yüz olarak görüyorlar. Kırkgöze Ortaokulu, içine kapanan değil dışarıya açılan ve kendini ispatlayan bir okul haline gelmiştir. Öğrencilerimizin bu özgüveni ile daha başarılı olmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.