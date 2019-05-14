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Bulanık'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Karaağıl İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Karaağıl İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.


Karaağıl İmam Hatip Ortaokulunda açılan 'TÜBİTAK Bilim Fuarı', büyük beğeni topladı. Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özkan Kesgin, farklı branşlarda çalışmalar sergilediklerini söyledi. Projede 40 öğrencinin görev aldığını belirten Kesgin, "Bu proje çalışması, okulumuzda ilk kez gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında farklı branşlarda çalışmalarımızı sergiliyoruz" dedi.

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