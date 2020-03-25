Bulanık'ta ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için bir genelge yayımlanmıştı. Bu kapsamda Bulanık Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıları yalnız bırakmıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında polis, jandarma ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek karşılıyor.