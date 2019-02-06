Bulanık'ta "Yaya öncelikli trafik" kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, kurum amirleri ile polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yayalara broşür dağıtıldı. Bulanık Kaymakamı Uzan, burada yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi. Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini aktaran kaymakam Uzan, 2918 trafik kanununda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte kavşaklarda ve okul ve yaya geçidin de yayalara artık öncelik tanındığının altını çizerek, “Bizde Bulanık'ta İçişler Bakanımız Süleyman Soylu beyin talimatı ile bugün Türkiye genelinde oluşturulan ortak uygulamanın ilk ayağını ilçemizde uygulamış oluşturacağız. Zafer Mahallemizde özellikle burada trafiğin hızlı aktığı bir yerdir. Burası şehir geçişimiz, sizlerde sürekli bu yolu kullanıyorsunuz. Yaya geçidinde artık yaylara göre kurallar revize edilecek. Yani artık araçlar geldiğinde siz yola çıktığınızda o durması gerekiyor. Bu bir farkındalık bu bir süreç gerektiriyor. Toplumda bu farkındalığın oluşturulması bir süreç gerektiriyor. Öncellikle bu görevde kamu görevlilerimiz, STK'larımız burada muhtarlarımız var. Muhtarlar derneği başkanımız var herkes bu bağlamda duyarlı olursa inşallah bulanıkta özellikle bu şehir geçişimizde çocuklarımız çok sık kullanıyorlar. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları olmaması temennimizdir. 2017 yılında bir kardeşimizi bu yolda kaybettik. 2018 yılında yine kaybettik. İnşallah bu farkındalık sürücülerimizde yer alır. Fransa'da biz yaya yola adım attığımız anda araçlar duruyordu. Bakın bu bir kültürdür. Bu kültürü yerleşmesi lazım. Önceliğimiz insandır. Emniyetimizle, jandarmamızla en üst seviyede bu uygulamayı göstereceğiz. Sevgili çocuklar emniyetimiz size broşür dağıtacak. Bu uygulamayı da sizlerin sayesinde bizde ilk defa burada yapacağız. Bu kanuna uygulamaya uymayan sürücülere 488 TL ceza uygulanır. Uymayanları ihbar edebilirsiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, trafik ekipleri ile birlikte yolda sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri proje kapsamında Erentepe Beldesinde öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirdi. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm kolluk kuvvetlerinin bu kapsamda ilçemizin Erentepe Kasabasında Bulanık Jandarma trafik timince icra edilen faaliyetlerde YİBO öğrencilerine ve okul servis şoförlerine "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganıyla seminerler verilerek okul önünde uygulama yapılmış, öğrencilere ve şoförlere broşürler dağıtıldı. İçişleri Bakanlığının 2019'u "Yaya öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi üzerine 06 Şubat 2019 günü ülke genelinde "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması yapılmıştır. Bulanık Jandarma trafik timleri tarafından ayrıca, trafik kontrolleri esnasında ve köy seminerleri çerçevesinde, kazalara ve kural ihlallerine karşı farkındalığı artırmak adına el broşürü dağıtımı yapıldı” ifadelerine yer verdi.