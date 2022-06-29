Bulanık'ta yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi

Bulanık Merkez Camisi'nde Hanefi Aydın, Fatih Yılmaz, Caner Ersoy, Keramettin Aydın, Büşra Aykutlu ve Esmagül Özkan isimli öğreticiler, ayrı gruplar halinde öğrencilere Kur'an eğitimi veriyor. İmam Keramettin Aydın, öğrencilere abdest almayı öğreterek derse başlarken, şeker ikramı yapmayı da ihmal etmiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftü Vekili Recep Özbey, yaz kurslarının 20 Haziran 2022 günü bütün camilerde başladığını ve 17 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Özbey, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl yaz aylarında evlatlarımızın bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini ve ahlaki bilgilerle donanması için yaz Kur'an kursları gerçekleştiriyoruz. ‘Haydi Çocuklar Camiye' sloganı yaz Kur'an kursları, bütün köy ve mahalle camilerimizde başladı. İlçe genelinde 128 öğreticiyle yaz tatili boyunca şimdilik gelen 2 bin 890 öğrencimize hem Kur'an-ı Kerim öğretilecek hem de dini bilgiler olan itikat, ibadet ve ahlak dersleri verilecek. Kur'an kurslarımız 4-22 yaş aralığındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsıyor. Ayrıca kız öğrencilerimiz için de yine Merkez Camimizde bulunan ve bayanlara ait yerde iki bayan hocamızla birlikte Kur'an eğitimi veriliyor” dedi.

Kur'an eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Müftü Vekili Özbey, “Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir' buyurmuştur. Bu vesile ile tüm anne babalara sesleniyoruz, evlatlarımızı mutlaka bu kurslara gönderelim. Maksadımız öğrenmek isteyen herkese mukaddes kitabımızı okumayı öğretmektir. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız” diye konuştu.