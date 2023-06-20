Bulanık'ta yaz spor kursları başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşık 200 öğrencinin faydalanacağı yaz spor kursları törenle başladı.

Bulanık Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından gençlerin ve çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okullarında öğrenciler değişik dallarda hocaların eşliğinde spor yapacak. Yaz spor kurslarının açılışı ile birlikte Bulanık Stadyumunda bir araya gelen minik sporcular ve antrenörler, sahadaki ilk antrenmanlarını yaptı.

Çocuklarla antrenman yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, güzel bir Bulanık ve güzel bir hayat için gençlerin ve çocukların yanında olacaklarını belirterek, “Bulanık Kaymakamlığı olarak Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün talimatlarıyla spor kursularımıza bugün itibarıyla başlanmış bulunmaktayız. Eğitim öğretimin sonunda ve yaz tatili itibarı ile çocuklarımızın kötü alışkanlıklarından uzak durması, sportif faaliyetlerin devam etmesi açısında bu aktiviteler önemli. Bizler de bunları desteklemek içinde Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesindeki hocalarımızla birlikte buradayız. Bugün bu açılışla beraber kurslarımız devam edecek. Tamamen çocuklarımızın ilk rehabilitasyonu için ve uzun vadede spor disiplini sağlamaları, onların hayata bakış açılarını değiştirmek için böyle bir program düzenledik. Bugün itibarı ile 150 öğrencimiz bulunmakta, kurslarımıza katılımın biraz daha yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Kurslarımız bugün itibariyle dört farklı yaş kategorisinde devam ediyor. Bunların da devamında inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Futbol sahasında hocalar eşliğinde ilk antrenmanlarına çıkan gençler ve çocuklar ise kendilerine bu imkanı sağlayan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'a teşekkür ettiler.