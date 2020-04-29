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Bulanık'ta yüz koruyucu siperlik üretimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler tarafından yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler tarafından yüz koruyucu siperlik üretiliyor.


Bulanık'ta gönüllü öğretmenler tarafından güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevliler için yüz koruyucu siperlik üretimi yapılıyor. Günde ortalama 20 siperlik maskenin üretildiği İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde incelemelerde bulunan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Metin Aral, Okul Müdürü Ali Çiçekli'den konu ile ilgili bilgi aldı.


Burada açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yüz korucuyu siperlik ürettiklerini belirterek, “Günlük 20, haftada 100 ile 120 adet siperlik maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim önemli anlamda bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Özellikle bu yapılan siperliklerin yüzde 60 ile 70'ini sağlık çalışanlarına teslim ediyoruz" dedi.

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