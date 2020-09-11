Bulanık'taki 15 köyde yol çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı 15 köyde stabilize, sıcak asfalt sathi kaplama ve kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı yol çalışmaları kapsamında 15 köyde stabilize, sıcak asfalt sathi kaplama ve kilitli parke döşeme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Başkanı olarak yol çalışmalarına dâhil ettikleri 15 köyde şu ana kadar 15 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesini gerçekleştirdiklerini söyledi. İlidi, “Köylerde de 4-5 kilometre ikinci kat kaplama, 1.2 kilometre sıcak asfalt ve 29 kilometre 1. kat sıcak asfalt ve 22 kilometre sathi kaplama çalışmaları yapıldı. Halkın hayat kalitelerini yükseltmek için ilçemize bağlı köylerimizde çalışma ve hizmetlerimizde gereken fiziki özveriyi gösteriyoruz. Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirirken, muhtarlarımızla istişareler doğrultusunda öncelik sırasına göre hareket ettik. 2020 yılı içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak gerekli desteği ilçe özel idareden alıp kontrollü bir şekilde özellikle köy grup yollarına ağırlık vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Aynı özveri ve çaba ile 2021 yılı içinde bütün köylerimiz için çalışmalarımız devam edecek” dedi.