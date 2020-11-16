Bulanık'taki cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri yerleştirildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin başlattığı “Prestij Caddeler” projesi kapsamında cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri konulmaya başlandı.

Bulanık Belediyesi tarafından yürütülen ‘Prestij Caddeler' projesi kapsamında kente estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniliyor. Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi sonuna kadar devam eden yol boyunca modern görünümlü aydınlatma direkleri çalışmaları devam ediyor. Yöreye özgü ve nesli koruma altında olan Toy kuşunun simgesinin yer aldığı aydınlatma direkleri ile ilçenin çehresi değiştirilerek yeni bir görünüm kazandırılıyor.

Yeni aydınlatma direklerinin Bulanık'a farklı bir görünüm kazandırdığını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “İlçemize teknolojik yenilikler ile katkı sağlamak adına 2020 yılı faaliyetlerimiz kapsamında ‘Prestij Caddeler' oluşturmak için ilçe yoğunluğumuzun fazla olduğu yol güzergahlarında gerekli alt zemin, yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak refüj ve kavşak alanları oluşturduk. Kullanımının uygun olduğunu düşündüğümüz modern görünümlü led aydınlatma direkleri yerleştirmeye karar verdik. İlçemize özgü türü çok azalan kuşlar arasında yer alan Toy kuşu motifli aydınlatma direği çalışmaları devam ediyor. Akşamları verilen enerji ile ışıl ışıl bir görünüm oluşturacak olan yol güzergâhımız vatandaşlarımızın kullanımı için de güvenli ve konforlu olacak. Bulanık Belediyesi olarak ele aldığımız yeni projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız bunlarla kısıtlı kalmayacak. Bulanık için güzel hedeflerimiz var” dedi.