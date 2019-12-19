Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin girişimleri ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 50 öğrenci ve 2 öğretmen gezisine gönderildi.

Öğrenciler, 9 gün sürecek olan gezide, Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Tekin Erdoğan, öğretmen ve öğrencilere gerekli talimatları verdikten sonra kafile yola çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa, Osmanlı Devletinin başkentliğini yapmış, tarihi dokusunu hala barındıran bir şehrimizdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin geçmişimizden bugüne tarihin sahnelerine tanık olan şehrimizde, tarihi mekanları gezerken, değişik tatları tadarken 9 gün sürecek olan bu gezide zamanı iyi değerlendirmelerini ve eğlenmelerini tavsiye ederiz" dedi.