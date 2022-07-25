Çamura saplanan ineği VEDAŞ ekipleri kurtardı

Muş'ta elektrik onarımında giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, vinç yardımı ile çamura saplanan ineği bulunduğu yerden kurtardı.

Muş merkeze bağlı Suboyu köyünde ikamet eden Selahattin Akar isimli vatandaşın ineği eski sulama kanalına saplandı. Akar'ın ve vatandaş kendi imkanıyla ineği saplandığı çamurdan çıkaramayınca köyde bakım onarıma giden VEDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşın yardımına duyarsız kalmayan VEDAŞ ekipleri, vinç yardımıyla ineği saplandığı çamurdan kurtarıp sahibine teslim etti. İneği kurtarmak için çok uğraştıklarını ama saplandığı yerden çıkaramadıklarını söyleyen inek sahibi Akar, VEDAŞ ekiplerinin köyde olduğunu öğrendiklerini ve kendilerinden ayrım istediklerini ifade etti. Onlarda gelip ineği saplandığı yerden çıkardıkları için kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.