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Çamurda kızak keyfi

Muş’un Hasköy ilçesinde yağışların ardından oluşan çamurda kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğleniyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde yağışların ardından oluşan çamurda kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğleniyor.


Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde kar yağışını sabırsızlıkla bekleyen köylü çocuklar, yağmurun ardından dağlık kesimlerde oluşan çamurda doyasıya kayak yaparak eğlendi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kızakların altına hortum takan çocuklar, okul çıkışında çamurda kayarak eğleniyor. Yüksek kesimlerden kızaklarla kayan çocuklar, kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.


Bu yıl henüz kar yağmadığını ifade eden çocuklardan Sinan Karasu, “Bu yıl kar yağmadığı için biz de çamurda kayıyoruz. Okul sonrası arkadaşlarımızla gelip burada kayıyoruz” dedi.


Her sene köye 2-3 metre kar yağdığını hatırlatan Fatih Soydan da, “Bu sene henüz kar yağmadı. Yağmur yağınca çamur oluştu. Çamurun oluşması ile arkadaşlarımızla birlikte gelip burada kayak yapıyoruz. Buradan kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Çok güzel. Kaymaktan çok mutlu oluyorum. Herkes kaysın. Bütün çocuklara tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.


Her sene kış mevsiminde dağlık alanda kaydıklarını kaydeden Furkan Soydan ise “Biz her sene kış aylarında buraya kaymaya geliyoruz. Her sene buraya kar yağıyordu. Bu sene kar yağmadığı için yağmur sonrası burası çamur oldu. Kendi yaptığımız kızakların altına hortum takarak kayıyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

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