İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen kar kütlesi faciaya neden oluyordu

Muş’ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Muş'ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre olay, dün akşam Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi Atatürk Çocuk Parkı arkasında meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşlar yoldan geçtiği sırada büyük bir gürültüyle düştü. 6-7 vatandaşın son anda kurtulduğu olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir vatandaşa ait araç ise kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.