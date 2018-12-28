Cezaevinden çıkan hayvan hırsızı rahat durmadı

Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Varto ilçesinde ikamet eden H.G., hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce çıktı. Serbest kalan H.G.'nin tekrar hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.